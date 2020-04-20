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سريلانكا تؤجل الانتخابات البرلمانية بسبب فيروس كورونا

09:36 م الإثنين 20 أبريل 2020
سريلانكا تؤجل الانتخابات البرلمانية بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا

كولومبو - (د ب أ)

أجلت سريلانكا اليوم الاثنين، الانتخابات البرلمانية لمدة ثمانية أسابيع مع استمرار تهديد فيروس كورونا في البلاد، حسبما قال مسؤولون.

وأفاد مسؤولو مفوضية الانتخابات بأن سيتم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 25 أبريل المقبل إلى 20 يونيو.

وكانت سريلانكا قد قبلت بالفعل الترشيحات للانتخابات، التي سيتم خلالها انتخاب 225 عضوًا بالبرلمان، وكان من المنتظر أن تطلق الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية عندما بدأ تفشي فيروس كورونا.

وقد نجحت سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة حتى الآن في احتواء الفيروس، حيث سجلت 303 إصابات وسبع وفيات، بينما شفي 90 مريضا من المصابين الـ303 . ومع ذلك سجلت البلاد اليوم الاثنين 34 إصابة جديدة، وهو أعلى عدد لحالات الإصابة في يوم واحد حتى الآن.

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