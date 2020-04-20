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حاكم نيويورك: لا أحد يعلم المدة الزمنية لانحسار فيروس كورونا

09:22 م الإثنين 20 أبريل 2020
حاكم نيويورك: لا أحد يعلم المدة الزمنية لانحسار فيروس كورونا

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

نيويورك (د ب أ)

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، اليوم الاثنين، إن الولاية تجاوزت ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن "لا أحد يعلم" المدة التي سوف يستغرقها انحساره.

وأضاف كومو في المؤتمر الصحفي اليومي: "تشير الأرقام إلى أننا نشهد تراجعًا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو المدة الزمنية التي سوف يستغرقها هذا التراجع ".

وأضاف كومو :"مثلما لم يكن أحد يعلم المدة التي كان سيستغرقها لبلوغ ذروته، لا يمكن لأحد أن يحدد المدة الزمنية التي سوف يستغرقها انحساره".

وقال حاكم الولاية، إن معدل دخول المصابين إلى المستشفيات استمر في الانخفاض وأن عدد الوفيات في اليوم الواحد بلغ أقل من 500 حالة لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين، مع وفاة 478 آخرين اليوم الاثنين.

ولقي أكثر من 14300 شخص حتفهم في نيويورك وحدها، بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

حاكم ولاية نيويورك فيروس كورونا كوفيد-19

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