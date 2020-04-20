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رغم قيود مكافحة كورونا.. مدينة ألمانية تسمح لجماعات معادية للإسلام بالتظاهر

09:21 م الإثنين 20 أبريل 2020
رغم قيود مكافحة كورونا.. مدينة ألمانية تسمح لجماعات معادية للإسلام بالتظاهر

حركة بيجيدا

برلين - (د ب أ)

وافقت سلطات مدينة دريسدن الألمانية، على منح تصريح خاص لحركة "بيجيدا" المعادية للإسلام والأجانب، من أجل تنظيم مظاهرة في المدينة، على الرغم من إجراءات العزل المطبقة على مستوى البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

من جهته، أعرب عمدة مدينة دريسدن ديرك هيلبرت عن اندهاشه من أن السلطات وافقت على تنظيم مظاهرة لحركة بيجيدا تضم ما يقرب من 80 شخصًا.

وبعد انتقادات شديدة، خفضت السلطات عدد الأشخاص المشاركين في المظاهرة التي تستمر لنحو 30 دقيقة، من 80 شخصًا إلى 15 شخصًا فقط.

ونشر عمدة دريسدن تغريدة على موقع "تويتر" قائلاً: "إن اللوائح الجديدة بدت أكثر ملاءمة وعكست معاملة متساوية للحقوق المدنية الأساسية".

من جهتها، قالت حركة بيجيدا في بيان لها على الإنترنت أمس الأحد إنه يمكن منح استثناءات وذلك على خلفية حصولها على إذن خاص لتنظيم مظاهرة، وذلك في الوقت الذي يتم فيه حظر التجمعات في إطار تدابير مكافحة الفيروس التاجي في ولاية ساكسونيا، حيث تقع دريسدن.

وفي سياق متصل، سمحت محكمة إدارية ألمانية لجماعة يمينية متطرفة أخرى بتنظيم تظاهرة مساء اليوم الاثنين في مدينة كيمنتس الشرقية الواقعة بولاية ساكسونيا.

ومع ذلك، هناك العديد من القيود المطبقة التي يجب الالتزام بها، من بينها ألا يتعدى عدد المشاركين في التظاهرة 15 شخصا، مع الحفاظ على إبقاء مسافة 2 متر بين المشاركين، وارتداء أقنعة الوجه، فضلا عن أنه يحظر تنظيم مسيرات، كما أنه لا يجب أن تستغرق المظاهرة أكثر من ساعة.

حركة بيجيدا برلين جماعات معادية للإسلام ألمانيا مدينة دريسدن ديرك هيلبرت

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