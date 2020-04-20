بولندا: 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 9593

وارسو - (أ ش أ):

ذكرت وزارة الصحة البولندية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجمل المصابين بالفيروس 9593 شخصا، مشيرة إلى أن 20 مصابا بالفيروس توفوا على مدار الـ24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 380 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية - في نسختها باللغة الإنجليزية - عن الوزارة إنها نفذت حتى الآن 214236 اختبارا للكشف عن المصابين بكورونا من ضمنها 9900 اختبار خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت أول إصابة بالفيروس في بولندا اكتشفت يوم 4 مارس.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا إلى الإصابة بمرض (كوفيد-19)، ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب، ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب مرضاه بالتهاب رئوي حاد، نشأ في الصين في أواخر 2019 في سوق في ووهان.