تسجيل 191 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين، تسجيل 191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3046 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 13340 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد حتى مساء اليوم.