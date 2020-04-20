روسيا: أكثر من 700 مصاب بكورونا بحالة حرجة في البلاد

موسكو - (أ ش أ):

كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الاثنين، أن أكثر من 700 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا في حالة خطيرة في روسيا.

وقال موراشكو، في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الفضائية "لقد أنشأنا مركزًا استشاريًا فيدراليًا خاصًا، وجميع المرضى الخطرين، يتم تسجيلهم في هذا المركز الفيدرالي ويتم التشاور بشأن حالتهم الصحية من قبل أخصائيين على أعلى مستوى، وهناك أكثر من 700 من هؤلاء المرضى اليوم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن، في وقت سابق اليوم، أن ذروة عدوى الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) لم تحل بعد في روسيا.

ووفقا لنائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، فإن متوسط عمر المصابين بالفيروس في البلاد هو 47.9 للنساء و44.7 للرجال.

وتبقى موسكو البؤرة الأساسية لتفشي الوباء، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات فيها اليوم 26 ألفا، بزيادة 2026 حالة عن اليوم السابق، مع أن هذا الرقم أقل من حصيلة أمس التي بلغت 3570 حالة.

وسجلت موسكو خلال، أمس الأحد، 28 وفاة من أصل 44 في عموم البلاد، وتعتبر مقاطعة موسكو ثاني أكبر بؤرة مع 578 إصابة جديدة.