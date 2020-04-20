الإمارات: تسجيل حالتي وفاة و484 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبوظبي - (د ب أ)
أعلنت الإمارات اليوم الاثنين، تسجيل 484 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 7265 حالة.
وأفادت وزارة الصحة، اليوم، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، ما يرفع عدد الوفيات في الدولة إلى 43 حالة.
وذكرت الوزارة أنه تم إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد في إطار خطة لتوسيع نطاق الفحوصات.
وأعلنت الوزارة شفاء 74 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد، ليبلغ مجموع المتعافين 1360 حالة.
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