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الإمارات: تسجيل حالتي وفاة و484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:18 م الإثنين 20 أبريل 2020
الإمارات: تسجيل حالتي وفاة و484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في الإمارات

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت الإمارات اليوم الاثنين، تسجيل 484 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 7265 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، ما يرفع عدد الوفيات في الدولة إلى 43 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد في إطار خطة لتوسيع نطاق الفحوصات.

وأعلنت الوزارة شفاء 74 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد، ليبلغ مجموع المتعافين 1360 حالة.

الإمارات فيروس كورونا وزارة الصحة الإماراتية

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