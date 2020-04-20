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نتنياهو وجانتس.. خصمان يوقعان اتفاقية تشكيل حكومة طوارئ ائتلافية

06:58 م الإثنين 20 أبريل 2020
نتنياهو وجانتس.. خصمان يوقعان اتفاقية تشكيل حكومة طوارئ ائتلافية

نتنياهو وجانتس

وكالات:

وقع كل من زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس ورئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على اتفاقية لتشكيل حكومة طوارئ ائتلافية.

وأصدر حزبي الليكود وأزرق أبيض، بيانًا مشتركًا، اليوم الاثنين، نقلته صحيفة "جورزاليم بوست" العبرية، أشار إلى توقيع جانتس ونتنياهو على اتفاقية لتشكيل حكومة طوارئ ائتلافية.

أشارت التقارير إلى أن غانتس ونتنياهو اختلفا حول اللجنة القضائية.

نتنياهو جانتس حكومة طوارئ ائتلافية حزب أزرق أبيض

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