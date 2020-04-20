وزير خارجية الأردن يبحث مع المبعوث الأممي جهود حل الأزمة السورية

عمّان - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسون، الجهود المبذولة لتحقيق تقدم عملي وسريع نحو حل سياسي للأزمة السورية، يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها وينهي معاناة الأشقاء.

وأكد الصفدي خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من بيدرسون، دعم المملكة جهود الأمم المتحدة ودورها في مساعي التوصل لحل سياسي يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه، خصوصًا في هذه الظروف غير المسبوقة التي تستدعي التركيز على مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.

وأشاد بيدرسون بالتعاون المستمر بين المملكة والأمم المتحدة في جهود حل الأزمة السورية، معربًا عن شكره للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة إزاء اللاجئين السوريين.

وشدد الصفدي على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين وتوفير الدعم اللازم لبرامج مساعدتهم، ولبرامج مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح الصفدي، أن مخيم الركبان للنازحين السوريين هو مسؤولية أممية سورية، حيث أنه يضم مواطنين سوريين على أرض سوريا وأن أي مساعدات إنسانية أو طبية يحتاجها المخيم يجب أن تأتي من الداخل السوري.

وأكد الصفدي، أن الأردن لن يسمح بدخول أي مساعدات إلى مخيم الركبان من أراضيه أو دخول أي شخص من المخيم إلى أراضي المملكة، لأي سبب كان وأن حماية مواطنيه من جائحة كورونا هي الأولوية الأولى.

واتفق الصفدي وبيدرسون، على استمرار التنسيق والتشاور إزاء جهود إنهاء الأزمة السورية، وسبل توفير الدعم اللازم لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري تستضيفهم المملكة وتقدم كل ما تستطيع من خدمات لهم رغم الظروف الصعبة.