أكثر الكلمات إنتشاراً

شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

كندا: تسجيل 105 وفيات جديدة بكورونا والإجمالي 1611 حالة

06:47 م الإثنين 20 أبريل 2020
كندا: تسجيل 105 وفيات جديدة بكورونا والإجمالي 1611 حالة

السلطات الصحية الكندية

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الكندية تسجيل 105 وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، في تراجع ملموس لحصيلة المتوفين اليومية عن الإحصائية السابقة.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الإثنين، وأوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد من 1506 إلى 1611 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى بعض التراجع في المعدل اليومي للوفيات بالفيروس في كندا حيث بلغت الحصيلة السابقة الصادرة أمس الأحد 160 شخصا، بينما تم تسجيل رقم قياسي بـ202 حالتين يوم 17 أبريل الجاري.

وأضافت الوكالة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1470 حالة ووصل إلى 35392 بعد أن كان عند نقطة 33922.

ويشهد معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا في اليومين الماضيين تراجعا مستمرا، حيث بلغت هذه الحصيلة يوم 18 أبريل 1742 حالة وأمس الأول 1510 حالات.

هذا المحتوى من

السلطات الصحية الكندية فيروس كورونا وفيات كورونا

الخبر التالى:

الصحة العالمية: حذرنا من مخاطر كورونا ولا نخفي معلومات بشأن الوباء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3333

    عدد المصابين

  • 821

    عدد المتعافين

  • 250

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2435876

    عدد المصابين

  • 639239

    عدد المتعافين

  • 167369

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أكبر حصيلة يومية.. الصحة: 189 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة