أكثر الكلمات إنتشاراً

شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الجزائر: إنتاج مليون وحدة اختبار للكشف السريع عن كورونا خلال أسابيع

04:39 م الإثنين 20 أبريل 2020
الجزائر: إنتاج مليون وحدة اختبار للكشف السريع عن كورونا خلال أسابيع

لطفي بن باحمد

الجزائر- (أ ش أ):

كشف لطفي بن باحمد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية الجزائري، اليوم الاثنين، عن إنتاج أكثر من مليون اختبار كشف سريع تشخيصي لفيروس "كورونا" المستجد محليا، موضحا انها ستكون جاهزة خلال الأسابيع المقبلة.

وقال بن باحمد - خلال جلسة لمجلس الأمة اليوم - إن الجزائر مثل كل البلدان كانت تشهد ندرة في الكواشف التشخيصية بسبب الانتشار المفاجئ للوباء، وهو ما جعلها تلجأ عبر معهد "باستور" للأمراض الوبائية إلى إنتاج هذه الكواشف.

وأشار إلى أنه تم استيراد 215 ألف وحدة تشخيص استلمها معهد باستور خلال الأيام الماضية إلى جانب 36 ألف اختبار سريع، مؤكدا الشروع في إنتاجها محليا بالتنسيق بين معهد باستور ومصنع محلي.

وعن فعالية العلاج بالبروتوكول العلاجي الذي اعتمدته الجزائر، أوضح بن باحمد أن دواء "الكلوروكين" أظهر نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن وزارته لجات إلى تجميد بيع المنتج المحلي في الصيدليات إلا في حالات الضرورة القصوى، كما استوردت 253 ألف عبوة كلوروكين حتى الآن، وصناعة أكثر من 120 ألف علبة من دواء الكلوروكين في الجزائر، فيما من المنتظر استلام 460 ألف علبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد ضمان استيراد المادة الأولية من دولة الهند.

وبخصوص دواء "الازيتروميسين"، الذي يشكل جزءا من بروتوكول العلاج، أكد الوزير الجزائري وجود 5 مصانع تنتج هذه المادة محليا منها 3 مصانع قدمت إمدادات تقدر بـ 500 ألف علبة لقطاع الصحة مجانا.

وأشار إلى أنه تم استيراد 25 مليون كمامة منها 5 ملايين كمامة متواجدة بالمستشفيات و20 مليونا في الصيدلية المركزية للمستشفيات منها 700 ألف قناع (اف اف بي 2 )، ومن المقرر استلام 3 ملايين و500 ألف كمامة وأكثر من 100 مليون من معدات وقاية فردية أخرى خلال الأسبوع الجاري.

هذا المحتوى من

لطفي بن باحمد الجزائر فيروس كورونا

الخبر التالى:

عندما تصبح ظروف الحجر الصحي "أشبه بالسجن"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3144

    عدد المصابين

  • 732

    عدد المتعافين

  • 239

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2394278

    عدد المصابين

  • 611878

    عدد المتعافين

  • 164937

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا: عزل ذاتي لألف عامل وغلق مصنع بالشرقية