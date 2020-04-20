مع استمرار غلق الحدود البرية ... تونس تعتزم تصدير غلالها إلى ليبيا عبر البحر

تونس- (د ب أ):

أعلنت وزارة الفلاحة التونسية عن تشغيل خط بحري، بداية من 26 من الشهر الجاري، لتصدير الغلال إلى السوق الليبية المجاورة، وذلك بسبب استمرار غلق الحدود البرية.

وأفادت الوزارة بأن الخط البحري الذي سيربط بين ميناءي صفاقس في تونس وطرابلس في ليبيا سينقل الغلال البدرية والفصلية، في إطار اتفاق بين المجمع المهني للغلال وشركة نقل بحرية.

وأوضحت، في بيان لها، "أن المجمع والناقلة البحرية، اتفقا، في ظل استمرار غلق الحدود البرية التونسية مع ليبيا والجزائر بسبب انتشار فيروس كوفيد 19، على إحداث الخط، الذي تستغرق مدة الرحلة عبره 48 ساعة، مقابل تسعيرة تتماشي مع حجم الحاويات المنقولة".

وأغلقت تونس حدودها بالكامل منذ منتصف مارس لمنع تفشي فيروس كورونا، وأبقت فقط على عدد محدود من الرحلات الجوية الموجهة للإجلاء أو الرحلات البحرية لنقل السلع.

وتصطف شاحنات نقل البضائع الليبية منذ أسابيع بطول كيلومترات على الحدود في انتظار السماح لها بالعبور من قبل سلطات البلدين.

وتشمل الحدود البرية مع ليبيا معبري رأس الجدير الحيوي والذهيبة جنوب البلاد. وليبيا سوق مهمة للصادرات الغذائية والزراعية التونسية.