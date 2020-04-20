أكثر الكلمات إنتشاراً

شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

رئيس وزراء السودان يوجه بتنفيذ الحظر والإغلاق بصرامة لمواجهة كورونا

03:56 م الإثنين 20 أبريل 2020
رئيس وزراء السودان يوجه بتنفيذ الحظر والإغلاق بصرامة لمواجهة كورونا

عبد الله حمدوك

الخرطوم- (أ ش أ):

قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن ظهور حالات الإصابة العديدة بفيروس "كورونا" يعني الانتشار بصورة خطيرة، داعياً للتعامل بصرامة مع تنفيذ توجيهات وزارة الصحة، في ما يخص مسألة الحظر والإغلاق باعتباره السبيل الوحيد لمجابهة الجائحة.

وأكد حمدوك، خلال زيارته اليوم الاثنين مقر المنصة السودانية لمواجهة وباء "كورونا"، قدرة المنصة على تجاوز آثار الجائحة، مطالبا بمواصلة العمل وحشد الطاقات في هذا الصدد.

وأشاد بجهود الكوادر الطبية في السودان، باعتبارهم خط الدفاع الأول.. مثمنا تضحياتهم بأنفسهم في سبيل مساعدة الآخرين.

وأشار رئيس وزراء السودان إلى معاناة الشعوب الأخرى التي اهلكتها الجائحة برغم إمكانياتها الضخمة، مضيفا أن إجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة مع تكاتف الجهود، تُمكن من عبور مخاطر الجائحة.

هذا المحتوى من

Asha
عبد الله حمدوك الخرطوم فيروس كورونا

الخبر التالى:

كندا تبحث عن الدافع وراء قيام مسلح بقتل 16 شخصا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3144

    عدد المصابين

  • 732

    عدد المتعافين

  • 239

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2394278

    عدد المصابين

  • 611878

    عدد المتعافين

  • 164937

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا: عزل ذاتي لألف عامل وغلق مصنع بالشرقية