رئيس وزراء السودان يوجه بتنفيذ الحظر والإغلاق بصرامة لمواجهة كورونا

الخرطوم- (أ ش أ):

قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن ظهور حالات الإصابة العديدة بفيروس "كورونا" يعني الانتشار بصورة خطيرة، داعياً للتعامل بصرامة مع تنفيذ توجيهات وزارة الصحة، في ما يخص مسألة الحظر والإغلاق باعتباره السبيل الوحيد لمجابهة الجائحة.

وأكد حمدوك، خلال زيارته اليوم الاثنين مقر المنصة السودانية لمواجهة وباء "كورونا"، قدرة المنصة على تجاوز آثار الجائحة، مطالبا بمواصلة العمل وحشد الطاقات في هذا الصدد.

وأشاد بجهود الكوادر الطبية في السودان، باعتبارهم خط الدفاع الأول.. مثمنا تضحياتهم بأنفسهم في سبيل مساعدة الآخرين.

وأشار رئيس وزراء السودان إلى معاناة الشعوب الأخرى التي اهلكتها الجائحة برغم إمكانياتها الضخمة، مضيفا أن إجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة مع تكاتف الجهود، تُمكن من عبور مخاطر الجائحة.