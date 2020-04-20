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بوتين: الصين أرسلت 150 مليون كمامة طبية إلى روسيا عبر قنوات مختلفة

03:50 م الإثنين 20 أبريل 2020
بوتين: الصين أرسلت 150 مليون كمامة طبية إلى روسيا عبر قنوات مختلفة

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حوالي 150 مليون كمامة طبية وصلت روسيا عبر قنوات مختلفة من الصين.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع الصحي والوبائي في روسيا، اليوم الاثنين: "عندما كان الأمر صعبا في الصين، ارسلنا لهم مليوني كمامة في شهر فبراير الماضي، واليوم وصلنا 150 مليون كمامة بالفعل من الصين عبر قنوات مختلفة".

وأضاف الرئيس الروسي:" نحن نقوم بإعداد إنتاجنا الخاص، فقد تم إنتاج مليون ومائتي ألف كمامة محليا وبحلول نهاية الشهر سننتج 3.5 مليون كمامة ، وفي المستقبل القريب سننتج 7.5 مليون".

وأشار بوتين إلى أن المساعدات الروسية لإيطاليا لا تتم من طرف واحد، حيث أن روسيا تشتري من إيطاليا أجهزة استشعار الضغط الخاصة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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