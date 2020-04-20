بعد ظهور إصابات بكورونا بين بحارة.. تايوان تبعث برسائل تحذير إلى 200 ألف مواطن

تايبيه- (د ب ا):

قال مسؤولون في تايوان اليوم الاثنين إنه تم توسيع شبكة المراقبة في ظل تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بين بحارة ، حيث قامت بإرسال رسائل تحذيرية عبر الهاتف المحمول لأكثر من 200 ألف شخص يواجهون خطر الاصابة بالفيروس.

وكان مركز قيادة مكافحة الأوبئة قد بدأ أمس الأحد تعقب 3000 شخص كانوا على اتصال بـ 24 بحارا ثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

وخلص تحقيق إلى أن الـ24 مريضا زاروا عشرات الأماكن العامة المزدحمة بعد نزولهم من سفينتهم الأربعاء الماضي. وهذه الأماكن شملت محطات نقل عام ومراكز تسوق في عدة مدن بالجزيرة التي يبلغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة.

وجرى إغلاق عدة محال وأماكن مؤقتا من أجل أعمال التطهير.

وقال المركز إنه تم إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول لـ 210 آلاف شخص، حيث ظهر أنهم كانوا في أماكن زارها البحارة المصابون.

وقال نائب وزير الداخلية تشين تسونج ين في مؤتمر صحفي إن الرسالة تطالب المتلقين بمراقبة صحتهم لمدة 14 يوما و " التواصل مع الحكومات المحلية في حال شعروا بتوعك".

وقد سجلت تايوان حتى اليوم 422 حالة إصابة بالفيروس، من بينهم ست حالات وفاة و 203 حالات شفاء.