أكثر الكلمات إنتشاراً

شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

بعد ظهور إصابات بكورونا بين بحارة.. تايوان تبعث برسائل تحذير إلى 200 ألف مواطن

01:13 م الإثنين 20 أبريل 2020
بعد ظهور إصابات بكورونا بين بحارة.. تايوان تبعث برسائل تحذير إلى 200 ألف مواطن

السلطات الصحية في تايوان

تايبيه- (د ب ا):

قال مسؤولون في تايوان اليوم الاثنين إنه تم توسيع شبكة المراقبة في ظل تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بين بحارة ، حيث قامت بإرسال رسائل تحذيرية عبر الهاتف المحمول لأكثر من 200 ألف شخص يواجهون خطر الاصابة بالفيروس.

وكان مركز قيادة مكافحة الأوبئة قد بدأ أمس الأحد تعقب 3000 شخص كانوا على اتصال بـ 24 بحارا ثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

وخلص تحقيق إلى أن الـ24 مريضا زاروا عشرات الأماكن العامة المزدحمة بعد نزولهم من سفينتهم الأربعاء الماضي. وهذه الأماكن شملت محطات نقل عام ومراكز تسوق في عدة مدن بالجزيرة التي يبلغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة.

وجرى إغلاق عدة محال وأماكن مؤقتا من أجل أعمال التطهير.

وقال المركز إنه تم إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول لـ 210 آلاف شخص، حيث ظهر أنهم كانوا في أماكن زارها البحارة المصابون.

وقال نائب وزير الداخلية تشين تسونج ين في مؤتمر صحفي إن الرسالة تطالب المتلقين بمراقبة صحتهم لمدة 14 يوما و " التواصل مع الحكومات المحلية في حال شعروا بتوعك".

وقد سجلت تايوان حتى اليوم 422 حالة إصابة بالفيروس، من بينهم ست حالات وفاة و 203 حالات شفاء.

تايوان فيروس كورونا

الخبر التالى:

مقاتلة روسية اعترضت طائرة أمريكية بعد اقتربها من قاعدة حميميم بسوريا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3144

    عدد المصابين

  • 732

    عدد المتعافين

  • 239

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2394278

    عدد المصابين

  • 611878

    عدد المتعافين

  • 164937

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قادمة من ليبيا وتبدأ غدا.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة