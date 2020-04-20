أكثر الكلمات إنتشاراً

شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الأسد يبحث مع ظريف في دمشق التطورات الإقليمية وملف محاربة الإرهاب

12:24 م الإثنين 20 أبريل 2020
الأسد يبحث مع ظريف في دمشق التطورات الإقليمية وملف محاربة الإرهاب

بشار الأسد و ظريف

دمشق/طهران- (د ب أ):

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دمشق أحدث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين وملف الإرهاب".

وقالت مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ظريف توجه بعد لقاء الأسد إلى وزارة الخارجية السورية للقاء وزير الخارجية وليد المعلم، على أن يغادر دمشق بعد انتهاء اللقاء مباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران من أقوى داعمي الرئيس السوري. وتعرضت مواقع القوات الإيرانية والمدعومة منها، لعشرات الغارات في ريف دمشق ومطار التيفور بريف حمص الشرقي ومدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود السورية العراقية، من جانب طائرات التحالف الدولي والصواريخ والطائرات الإسرائيلية.

وتنتشر قوات من الحرس الثوري الإيراني وفصائل عراقية وإيرانية وأفغانية موالية لإيران إضافة لحزب الله اللبناني في تلك المناطق .

كان ظريف قد وصل إلى دمشق في وقت سابق اليوم في زيارة قصيرة لسورية.

بشار الاسد محاربة الإرهاب وزارة الخارجية السورية وليد المعلم محمد جواد ظريف

الخبر التالى:

مسلح يقتل 16 شخصاً على الأقل في أسوأ عملية إطلاق نار تشهدها كندا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3144

    عدد المصابين

  • 732

    عدد المتعافين

  • 239

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2394278

    عدد المصابين

  • 611878

    عدد المتعافين

  • 164937

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قادمة من ليبيا وتبدأ غدا.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة