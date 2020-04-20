بافاريا الألمانية تطبيق الارتداء الإجباري للكمامات في المحلات ووسائل المواصلات
ميونخ- (د ب أ):
أعلن ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، اليوم الاثنين تطبيق الارتداء الإجباري للكمامات في المحلات ووسائل المواصلات العامة.
وقال زودر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، في بيان للحكومة في برلمان بافاريا إنه من المنتظر فرض ارتداء غطاء حماية للفم والأنف، أو ارتداء شال (وشاح) اعتبارا من الأسبوع المقبل.
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