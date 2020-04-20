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بافاريا الألمانية تعفي أولياء الأمور من دفع رسوم رياض الأطفال لثلاثة أشهر

11:38 ص الإثنين 20 أبريل 2020
بافاريا الألمانية تعفي أولياء الأمور من دفع رسوم رياض الأطفال لثلاثة أشهر

رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر

ميونخ- (د ب أ):

أعلن ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، اليوم الاثنين إعفاء أولياء الأمور من دفع أموال رياض الأطفال للأشهر الثلاثة المقبلة طالما ظلت هذه المؤسسات مغلقة بسبب أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال بيان لحكومة بافاريا، ألقاه زودر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، في البرلمان البافاري.

ماركوس زودر بافاريا المانيا دفع رسوم رياض الأطفال

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