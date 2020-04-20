بافاريا الألمانية تعفي أولياء الأمور من دفع رسوم رياض الأطفال لثلاثة أشهر
11:38 ص الإثنين 20 أبريل 2020
ميونخ- (د ب أ):
أعلن ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، اليوم الاثنين إعفاء أولياء الأمور من دفع أموال رياض الأطفال للأشهر الثلاثة المقبلة طالما ظلت هذه المؤسسات مغلقة بسبب أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال بيان لحكومة بافاريا، ألقاه زودر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، في البرلمان البافاري.
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