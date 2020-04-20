وزير الخارجية الايراني يصل إلى دمشق

طهران- (د ب أ):

وصل وزير خارجية الایراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين.

وأفادت وكالة الأنباء الايرانية (إرنا) بأن مساعد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، كان في استقباله.

ومن المقرر أن يجري ظريف خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، محادثات مع الرئيس السوري بشار الاسد ووزير خارجيته وليد المعلم، لبحث العلاقات الثنائية واحدث المستجدات الاقليمية والتطورات السياسية والميدانية في سورية.

وكان ظريف قد زار سورية في مارس 2019 وبحث مع الاسد والمسؤولين العلاقات الثنائية.