أكثر الكلمات إنتشاراً

شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في باكستان إلى 8425 حالة

11:32 ص الإثنين 20 أبريل 2020
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في باكستان إلى 8425 حالة

أرشيفية

إسلام أباد- (أ ش أ):

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان اليوم الاثنين إلى 8425 شخصا، كما تم تسجيل 176 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم نقلا عن السلطات الصحية أنه تم تسجيل تعافى نحو 1970 حالة في جميع أنحاء البلاد..مشيرة إلى أن من بين حالات الإصابة المسجلة، 181 حالة في العاصمة إسلام أباد، بينما في أقاليم البلاد تم تسجيل 2544 حالة في إقليم السند، و3721 حالة في إقليم البنجاب، و 1235 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و 432 حالة في إقليم بلوشستان، في حين تم تسجيل 263 حالة في منطقة جلجت بلتستان.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا باكستان إقليم البنجاب

الخبر التالى:

ألمانيا تبدأ فتح الأعمال بعد شهر من الإغلاق بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3144

    عدد المصابين

  • 732

    عدد المتعافين

  • 239

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2394278

    عدد المصابين

  • 611878

    عدد المتعافين

  • 164937

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قادمة من ليبيا وتبدأ غدا.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة