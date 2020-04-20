ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في باكستان إلى 8425 حالة

إسلام أباد- (أ ش أ):

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان اليوم الاثنين إلى 8425 شخصا، كما تم تسجيل 176 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم نقلا عن السلطات الصحية أنه تم تسجيل تعافى نحو 1970 حالة في جميع أنحاء البلاد..مشيرة إلى أن من بين حالات الإصابة المسجلة، 181 حالة في العاصمة إسلام أباد، بينما في أقاليم البلاد تم تسجيل 2544 حالة في إقليم السند، و3721 حالة في إقليم البنجاب، و 1235 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و 432 حالة في إقليم بلوشستان، في حين تم تسجيل 263 حالة في منطقة جلجت بلتستان.