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سبوتنيك: البحرية الأمريكية تعلن تحليق مقاتلة روسية قرب طائرة دوريات أمريكية

08:15 ص الإثنين 20 أبريل 2020
سبوتنيك: البحرية الأمريكية تعلن تحليق مقاتلة روسية قرب طائرة دوريات أمريكية

طائرات سو35

موسكو - (أ ش أ):

أعلن الأسطول السادس للبحرية الأمريكية أن الطائرة الروسية "سو-35" حلقت للمرة الثانية في أربعة أيام، أمام طائرة الدوريات الأمريكية P-8A بوسيدون المضادة للغواصات فوق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان صحفي صادر عن الأسطول السادس الأمريكي: "في 19 أبريل 2020، تم اعتراض الطائرة البحرية الأمريكية P-8A التي تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأبيض المتوسط مرتين في 100 دقيقة من قبل "سو-35" الروسية.. واعتبر الاعتراض الأول آمنًا واحترافيًا.. تم تحديد الاعتراض الثاني على أنه غير آمن وغير احترافي".

وفقًا للأسطول السادس، اعتبرت المناورة غير آمنة بسبب السرعة العالية للطائرة"سو-35" حيث عرضت سلامة الطائرتين للخطر.غير أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على هذه الأنباء حتى الآن.

هذا المحتوى من

Asha
سو35 المقاتلات الروسية البحرية الأمريكية الأسطول السادس

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