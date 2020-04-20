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رئيس التشيك يريد استمرار إغلاق حدود بلاده لمدة عام

04:02 ص الإثنين 20 أبريل 2020
رئيس التشيك يريد استمرار إغلاق حدود بلاده لمدة عام

الرئيس التشيكي ميلوس زيمان

براغ - (د ب أ):
طالب الرئيس التشيكي ميلوس زيمان مواطني بلاده بالاستمتاع بجمال بلادهم هذا الصيف، حيث سيجري حظر السفر عبر الحدود الخارجية لمدة عام كامل نتيجة لجائحة كوفيد-19.

وقال زيمان في مقابلة إذاعية يوم الأحد إن القيود الحدودية الحالية يجب أن تستمر لمدة عام "حتى لا تحدث موجة جديدة من العدوى بسبب سفر المسافرين إلى بلدان لم يتوقف فيها انتشار الوباء بعد".

يشار إلى أن جمهورية التشيك فرضت في منتصف أذار/مارس حظراً واسع النطاق على دخول البلاد ومغادرتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وتطبق استثناءات حظر الخروج حاليًا على المسافرين يوميا للعمل وسائقي الشاحنات والحالات الطارئة، بما في ذلك العلاج الطبي.

وكانت وكالات سفر وشركات سياحية أخرى في البلاد قد طالبت سابقًا بالسماح برحلات خلال الصيف على الأقل إلى سلوفاكيا وكرواتيا، من المقاصد المحببة للمواطنين التشيك لقضاء العطلات، فضلا عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولتين نادرة.

رئيس التشيك ميلوس زيمان فيروس كورونا

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