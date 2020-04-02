البنتاجون: قبطان حاملة الطائرات الموبوءة تصرف بشكل خاطئ

وكالات:



أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة لا تدخر جهدا لحماية كل الأشخاص على متن حاملة الطائرات "روزفلت"، التي أصيب قرابة ٩٠ شخصا من طاقمها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وأضاف البنتاجون في بيان اليوم الخميس، نقلته فضائية العربية "تمت الاستجابة بشكل سريع لرسالة قبطان روزفلت".



‏وتابع "قبطان روزفلت تصرف بشكل يخالف التسلسل داخل القيادة'.



هذا وعملت البحرية الأمريكية على إجلاء مئات البحارة من حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "يو اس اس ثيودور روزفلت" في جزيرة جوام في غرب المحيط الهادئ، بعد تحذير قبطانها من أن تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها يهدد حياة الطاقم.



ووفقا للبحرية الأميركية تم حتى الآن تسجيل 93 إصابة بكوفيد-19 بين طاقم حاملة الطائرات البالغ نحو 4865 فرد.



وقال مسؤولون في البنتاجون الأربعاء إنهم يعدون بسرعة غرفا فندقية في جزيرة في المحيط الهادئ لاستقبال العديد من الأفراد، بينما يجهزون طاقما أساسيا من بحارة السفينة غير المصابين لإبقاء السفينة قيد التشغيل.



وقال الأدميرال جون مينوني قائد منطقة مارياناس للصحافيين في جزيرة جوام الأربعاء "الخطة في هذا الوقت تقضي بإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من على متن تيدي روزفلت، مع العلم أنه يجب أن نترك عددا معينا من الأشخاص على متن السفينة