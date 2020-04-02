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إسرائيل تعلن نتائج فحص كورونا الخاص بنتنياهو

11:09 م الخميس 02 أبريل 2020
إسرائيل تعلن نتائج فحص كورونا الخاص بنتنياهو

بنيامين نتنياهو

وكالات:

أعلنت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن نتائج فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت سلبية، ما يعني عدم إصابته بالمرض.

كان نتنياهو قد عاد مجددا للعزل الذاتي لستة أيام أخرى بعد أن أظهرت الفحوص إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بفيروس كورونا.

وكان نتنياهو (70 عاما) وهو أطول رؤساء حكومات إسرائيل بقاء في سدة الحكم، قد خرج مساء أمس الأربعاء من فترة عزل استمرت يومين بعد أن أصيبت مساعدة برلمانية بالمرض.

وظهر نتنياهو على التلفزيون الوطني ليعلن إجراءات جديدة للحد من تفشي الوباء.

لكن مكتبه قال إنه سيعزل نفسه مرة أخرى لمدة ستة أيام هذه المرة تماشيا مع توصيات الطبيب بعد أن ثبتت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا.

وكان الوزير البالغ من العمر 71 عاما قد ظهر مرارا إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته

بنيامين نتنياهو يروس كورونا لاحتلال الإسرائيلي سرائيل

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