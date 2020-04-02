ولاية فلوريدا تستقبل سفينتنين سياحيتين تفشى بهما كورونا

واشنطن - (د ب أ)

توصلت السلطات الأمريكية إلى اتفاق يسمح لسفينتين سياحيتين عالقتين، بالرسو في مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا، بعدما تفشى فيروس كورونا على متنهما، بحسب ما ذكره عمدة المدينة دين ترانتاليس اليوم الخميس.

وقال ترانتاليس إن خفر السواحل الأمريكي ومسؤولي الإقليم توصلوا لقرار يسمح للسفينتين "زاندام" و"روتردام" بالدخول، "مما ينهي رحلة أصيب خلالها كثيرون على متنهما بالمرض وظهرت عليهم أعراض كوفيد-19".

ويوجد على متن السفينتين ما لا يقل عن 9 مرضى بفيروس كورونا، كما ظهرت الأعراض على عشرات آخرين. وكذلك توفي أربعة أشخاص على متن " زاندام"، ولم يتضح ما إذا كان ذلك جراء الإصابة بـ "كوفيد-19".

ورفضت موانئ عدة في أمريكا اللاتينية دخول السفينتين، قبل أن تقتربا من سواحل فلوريدا في محاولة لإنزال الركاب، لكن بعض المسؤولين المحليين ترددوا في بادئ الأمر.

ويوجد على متن السفينتين حوالي 2500 شخص، إجمالي عدد الركاب والطاقمين.

وقال ترانتاليس: "تخوف كثيرون في مجتمعنا من هذا الاحتمال، خشية أن يسهم وصول السفينتين إلى هنا في تفشي الفيروس محليا".

وأضاف أنه سيتم نقل غالبية الركاب بحافلات خاصة، ليسافروا على متن رحلات طيران عارض (شارتر) إلى "خارج منطقتنا"، في حين سيتم علاج بعض المرضى من أصحاب الحالات الخطيرة محليا، وسيتم فرض الحجر الصحي على الآخرين الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، على متن السفينتين".