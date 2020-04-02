دولة عربية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

مصراوي:



أعلنت ليبيا اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.



وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه تم أخذ عينة من السيدة بعد وفاتها ليتأكد وفاتها بالمرض الي تسبب في وفاة أكثر من 50 ألف شخص حول العالم.



وأضاف المركز في بيان أن تلك الحالة هي الأولى في ليبيا، فيما سجلت ليبيا 11 إصابة بالفيروس بينهم الضحية المتوفية.



تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز المليون شخص، فيما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 51 ألف شخص، بحسب تقديرات موقع وورلد ميترو وجامعة جون هوبكنز الأمريكية.



ووصل عدد المصابين حول العالم مليون و207 شخص، فيما وصل عدد الوفيات إلى 51356 حتى الآن، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية عدد الإصابات بأكثر من 236 ألف إصابة، فيما وصل عدد وفيات إيطاليا الأولى في قائمة الوفيات إلى 13915شخصا.