أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الإمارات تسجل 210 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد

10:07 م الخميس 02 أبريل 2020
الإمارات تسجل 210 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد

فيروس كورونا

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 210 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد جرى التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وذكرت "الصحة الإماراتية" - في بيان اليوم/الخميس/ نقلته وكالة الأنباء الإماراتية - أنه تم رصد 210 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1024 حالة.. مشيرة إلى أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة شفاء 35 حالة جديدة لمصابي فيروس "كورونا" وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96 حالة.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا الإمارات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 865

    عدد المصابين

  • 201

    عدد المتعافين

  • 58

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1002159

    عدد المصابين

  • 198420

    عدد المتعافين

  • 51484

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالأرقام.. مصر تسجل اليوم أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور كورونا (تفاعلي)