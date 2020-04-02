قطر تسجل ١١٤ إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة واحدة

وكالات:



أعلنت السلطات القطرية، تسجيل ١١٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وتسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.



وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز المليون شخص، فيما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 51 ألف شخص، بحسب تقديرات موقع وورلد ميترو وجامعة جون هوبكنز الأمريكية.



ووصل عدد المصابين حول العالم مليون و207 شخص، فيما وصل عدد الوفيات إلى 51356 حتى الآن، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية عدد الإصابات بأكثر من 236 ألف إصابة، فيما وصل عدد وفيات إيطاليا الأولى في قائمة الوفيات إلى 13915 شخصا.



واتخذت دول العالم إجراءات قاسية لمواجهة تفشي الوباء، حيث أغلقت المجالات الجوية بين الدول وتم تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والعمل بالمصالح الحكومية بشكل شبه كامل، وتم فرض حظر التجول سواء بشكل كامل يوميا أو بشكل جزئي في العديد من دول العالم.



كما منعت الهيئات الدينية الأبرز في العالم وعلى رأسها الإسلامية والمسيحية الصلاة في التجمعات والمساجد والكنائس، فتم منع الصلاة في الحرمين الشريفين بالسعودية والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة بالقدس، ومنع الفاتيكان الصلاة في كنائسه لمواجهة تفشي كورونا.



وفي ظل التفشي بات أكثر من 3.9 مليارات شخص، أي ما يوازي نصف سكان البشرية، في الحجر صحي بمنازلهم.

