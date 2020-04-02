السودان لا يستبعد تطبيق حظر التجول الكامل "لو اقتضت الضرورة"

الخرطوم - (أ ش أ):



قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح إن مجلس الوزراء ناقش، في اجتماع استثنائي اليوم الخميس، الإجراءات الاحترازية التى يمكن اتخاذها، لمجابهة فيروس كورونا، ومن ضمنها المطالبات بحظر التجول الكامل، موضحا أن المجلس قرر أن تتم هذه الخطوة على مراحل، والمضي في اتجاه التدرج في الحظر، وفقا لاحصائية الإصابة بالمرض.



وأضاف "كلما شعرنا أن هناك درجة انتشار وحاجة إلى إجراءات احترازية من الممكن أن يتم زيادة ساعات حظر التجول، إلى أن نصل من خلال الاحصائيات للمرحلة التي نحتاج فيها إلى حظر كامل، فيمكن أن يُطبق".



ويسري في السودان حظر تجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.



وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا استثنائيا اليوم ، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، خُصص بالكامل لمناقشة موضوع استراتيجية وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا.



وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، إن المجلس استمع إلى عرض تفصيلي من وفد وزارة الصحة حول استراتيجية الوزارة لمواجهة الوباء، استعرضوا من خلاله الوضع الديمغرافي، والوضع الصحي للبلاد ومدى هشاشته وعدم تحمله مرحلة انتشار الوباء.



وأوضح أن المدخل الأساسي لاستراتيجية وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا، هو الخطوات الاستباقية والوقائية لعدم انتشار المرض.



وأضاف أن المجلس أشاد بالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة وكافة الكوادر في المجال الصحي والطبي، وعبر عن تقديره الكبير لهذه الجهود، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع التجمعات، خصوصا في ولاية الخرطوم.



وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت، اليوم، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى ٨ حالات.



وأوضحت أن التقارير الوبائية أكدت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا عن طريق المخالطة، لتصبح تلك الحالة هى الأولى للانتقال المحلي للفيروس في السودان، حيث إن الإصابات السبع الأخرى، والتي توفيت منها حالتان، كانت كلها عائدة من الخارج.