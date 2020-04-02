أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

باكستان تدين محاولات الهند لتغيير التركيبة السكانية في جامو وكشمير

08:12 م الخميس 02 أبريل 2020
باكستان تدين محاولات الهند لتغيير التركيبة السكانية في جامو وكشمير

أرشيفية

إسلام آباد - (أ ش أ):
أدانت باكستان اليوم الخميس بشدة محاولات الهند لتغيير التركيبة السكانية في جامو وكشمير التي وصفتها بالمحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي قالت في بيان لها إن الحكومة الهندية تقوم بوضع قوانين جديدة تسمح لغير الكشميريين بالتوطين في جامو وكشمير "المحتلة".
وأضافت أن باكستان تندد بالخطوة غير القانونية الأخرى من قبل الهند، واصفة إياها بأنها انتهاك صريح للقوانين الدولية.
وصرحت بأن القوانين الهندية غير الشرعية بجامو وكشمير غير مقبولة، وحثت المتحدثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إدراك إجراءات الهند ومنعها من تغيير التركيبة السكانية في المنطقة المتنازعة عليها دوليا.

هذا المحتوى من

باكستان جامو الهند

الخبر التالى:

رحلتا طيران غدا لإجلاء فرنسيين من المغرب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وباء كورونا المستجد.. الإصابات تتجاوز المليون ونصف البشرية في المنازل