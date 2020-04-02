باكستان تدين محاولات الهند لتغيير التركيبة السكانية في جامو وكشمير

إسلام آباد - (أ ش أ):

أدانت باكستان اليوم الخميس بشدة محاولات الهند لتغيير التركيبة السكانية في جامو وكشمير التي وصفتها بالمحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي قالت في بيان لها إن الحكومة الهندية تقوم بوضع قوانين جديدة تسمح لغير الكشميريين بالتوطين في جامو وكشمير "المحتلة".

وأضافت أن باكستان تندد بالخطوة غير القانونية الأخرى من قبل الهند، واصفة إياها بأنها انتهاك صريح للقوانين الدولية.

وصرحت بأن القوانين الهندية غير الشرعية بجامو وكشمير غير مقبولة، وحثت المتحدثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إدراك إجراءات الهند ومنعها من تغيير التركيبة السكانية في المنطقة المتنازعة عليها دوليا.