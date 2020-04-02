تركيا.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى ١٨١٣٥ والوفيات إلى ٣٥٦

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في تركيا، ارتفاع عدد الإجمالي للوفيات بتركيا بسبب فيروس كورونا إلى 356 خلال 24 ساعة بعد تسجيل 79 حالة وفاة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة التركية، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 18135 بعد تسجيل 2456 إصابة جديدة.

وكشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا عن تفشي فيروس كورونا فى كافة المحافظات التركية، قائلا "نحن لم نظهر توزيع عدد الإصابات في جميع محافظاتنا حتى الآن، والسبب أن إيطاليا كانت قد فعلت الشىء نفسه، وتسبب ذلك في انتشار الفيروس من منطقة إلى كافة إيطاليا".