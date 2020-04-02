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فلسطين تطلق صندوق تبرعات لمواجهة تفشي كورونا

07:02 م الخميس 02 أبريل 2020
فلسطين تطلق صندوق تبرعات لمواجهة تفشي كورونا

أرشيفية

رام الله - (د ب أ):
أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس تأسيس صندوق تبرعات لتعزيز الإجراءات الاحترازية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم خلال مؤتمر صحفي في رام الله إن الصندوق سيحمل اسم "وقفة عز" لجمع التبرعات، والمساعدات التي تقدم من القطاع الخاص للمجتمع الفلسطيني لمواجهة كورونا.

وذكر أنه سيتم عبر التبرعات المقدمة دعم الاحتياجات الطبية والعائلات المحتاجة، داعيا العمال الفلسطينيين إلى الاستغناء عن عملهم في إسرائيل ومستوطناتها لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر على أن يتم دعمهم عبر صندوق التبرعات.

وأعلن ملحم عن تسجيل 5 إصابات جديدة في الضفة الغربية وقرى القدس بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الأراضي الفلسطينية إلى 160 حالة.

وأوضح أن من بين المصابين أربعة من العاملين في مستوطنة إسرائيلية تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاما.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قال أمس إن "الثغرة الحقيقية في المعركة الفلسطينية ضد فيروس كورونا المستجد، هي الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته".

واعتبر اشتية أن "استمرار تنقل العمّال بتسهيلات إسرائيلية بين مدنهم وقراهم، وأماكن عملهم سواء داخل إسرائيل أو في المستوطنات، يشكل ضربة لكل الجهود الفلسطينية المتخذة لوقف انتشار الفيروس".

الحكومة الفلسطينية فلسطين فيروس كورونا

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