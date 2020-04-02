تونس.. تسجيل 33 إصابة بكورونا والإجمالي 455

وكالات:

أعلنت السلطات التونسية، تسجيل ٣٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ليرتفع الإجمالي إلى ٤٥٥ حالة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد قرر تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين حتى 19 أبريل لوقف تفشي فيروس كورونا.

وكانت تونس أعلنت سابقا الحجر الصحي حتى الرابع من إبريل المقبل، لكن التخوف من زيادة تفشي الفيروس عجل بانعقاد مجلس الأمن القومي مرة أخرى وتمديد الحظر.