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‏‎السودان.. اكتشاف أول إصابة بكورونا عبر المخالطة ليرتفع العدد إلى 8

05:58 م الخميس 02 أبريل 2020
‏‎السودان.. اكتشاف أول إصابة بكورونا عبر المخالطة ليرتفع العدد إلى 8

أرشيفية

وكالات:
أعلنت السلطات الصحية السودانية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى ٨ حالات بعد اكتشاف إصابة جديدة لحالة مخالطة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.
وأعلن وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، شفاء أحد المصابين بفيروس كورونا، وهو أجنبي، ليكون أول حالة تتماثل للشفاء في السودان.
وقال وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، فى مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، إن عددا من السودانيين الذين عادوا إلى السودان في الفترة الأخيرة، قدموا بيانات خاطئة عن طرق الاتصال بيهم، مناشدا إياهم الإسراع في تقديم البيانات الصحيحة.

السودان فيروس كورونا السلطات الصحية السودانية

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