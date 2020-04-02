الصين تعلن عن "14 شهيدًا" في الحرب ضد كورونا

وكالات:

صنّفت السلطات الصينية 14 شخصا توفوا خلال مشاركتهم في جهود التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد كـ"شهداء"، بينهم الطبيب الذي يعتبر أول من حاول إبلاغ الحكومة بالوباء القاتل.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، الخميس، بأن "قائمة الشهداء" الأوائل الذين تم الإعلان عنهم لجهودهم في احتواء هذه الأزمة، تشمل 10 رجالا و4 نساء تتراوح أعمارهم من 29 إلى 72 عاما، كلهم من محافظة هوبي التي تعد مدينة ووهان مركزها حيث مصدر الوباء.

وتشمل هذه المجموعة طبيب العيون في مستشفى ووهان المركزي، لي وينليانج (33 عاما) الذي اشتهر بعد أن حاول إبلاغ زملائه والسلطات المحلية، في أواخر ديسمبر 2019، بتفشي المرض الذي لم يكن محددا في حينه، وذلك بعد رصده عدة حالات للإصابة بالالتهاب الرئوي.

وفي ذلك الوقت، تم استدعاء وينليانج إلى مركز شرطة محلي حيث تم تحذيره رسميا من "نشر معلومات كاذبة في الإنترنت"، وبعد أن عاد إلى العمل أصيب الطبيب بالفيروس القاتل الذي أودى بحياته في 6 فبراير.

وقررت السلطات الصينية تصنيف هؤلاء الأشخاص كـ"شهداء"، بعد أن توفوا في الصفوف الأمامية في المعركة ضد وباء "كوفيد 19"، في إجراء تم اتخاذه بموجب القوانين ذات الصلة في البلاد، بحسب شينخوا.

وذكرت أن "الشهيد" يعتبر أشرف لقب تمنحه الدولة للمواطنين الصينيين الذين "ضحوا بحياتهم بشجاعة من أجل الأمة والمجتمع والشعب".

ولفتت إلى أن الأشخاص الـ14 يمثلون أول مجموعة تحصل على هذا التصنيف من بين الأشخاص المتوفين خلال احتواء أزمة كورونا، التي وصفها الرئيس الصيني شي جين بنج في وقت سابق بأنها "أخطر أزمة طوارئ شهدتها الجمهورية الشعبية الصينية منذ تأسيسها عام 1949".