أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الصين تعلن عن "14 شهيدًا" في الحرب ضد كورونا

04:49 م الخميس 02 أبريل 2020
الصين تعلن عن "14 شهيدًا" في الحرب ضد كورونا

أرشيفية

وكالات:

صنّفت السلطات الصينية 14 شخصا توفوا خلال مشاركتهم في جهود التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد كـ"شهداء"، بينهم الطبيب الذي يعتبر أول من حاول إبلاغ الحكومة بالوباء القاتل.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، الخميس، بأن "قائمة الشهداء" الأوائل الذين تم الإعلان عنهم لجهودهم في احتواء هذه الأزمة، تشمل 10 رجالا و4 نساء تتراوح أعمارهم من 29 إلى 72 عاما، كلهم من محافظة هوبي التي تعد مدينة ووهان مركزها حيث مصدر الوباء.

وتشمل هذه المجموعة طبيب العيون في مستشفى ووهان المركزي، لي وينليانج (33 عاما) الذي اشتهر بعد أن حاول إبلاغ زملائه والسلطات المحلية، في أواخر ديسمبر 2019، بتفشي المرض الذي لم يكن محددا في حينه، وذلك بعد رصده عدة حالات للإصابة بالالتهاب الرئوي.

وفي ذلك الوقت، تم استدعاء وينليانج إلى مركز شرطة محلي حيث تم تحذيره رسميا من "نشر معلومات كاذبة في الإنترنت"، وبعد أن عاد إلى العمل أصيب الطبيب بالفيروس القاتل الذي أودى بحياته في 6 فبراير.

وقررت السلطات الصينية تصنيف هؤلاء الأشخاص كـ"شهداء"، بعد أن توفوا في الصفوف الأمامية في المعركة ضد وباء "كوفيد 19"، في إجراء تم اتخاذه بموجب القوانين ذات الصلة في البلاد، بحسب شينخوا.

وذكرت أن "الشهيد" يعتبر أشرف لقب تمنحه الدولة للمواطنين الصينيين الذين "ضحوا بحياتهم بشجاعة من أجل الأمة والمجتمع والشعب".

ولفتت إلى أن الأشخاص الـ14 يمثلون أول مجموعة تحصل على هذا التصنيف من بين الأشخاص المتوفين خلال احتواء أزمة كورونا، التي وصفها الرئيس الصيني شي جين بنج في وقت سابق بأنها "أخطر أزمة طوارئ شهدتها الجمهورية الشعبية الصينية منذ تأسيسها عام 1949".

فيروس كورونا السلطات الصينية الصين

الخبر التالى:

البرتغال: تمديد الطوارئ أسبوعين آخرين لمواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ننشر قواعد تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة