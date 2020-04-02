أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

خبير نمساوي: 1200 إصابة بـ"كورونا" في واحدي تزلج شهير بالنمسا

04:13 م الخميس 02 أبريل 2020
خبير نمساوي: 1200 إصابة بـ"كورونا" في واحدي تزلج شهير بالنمسا

أرشيفية

فيينا- (د ب أ):

ذكر خبير في وكالة "إيه جي إي إس" النمساوية للصحة، الخميس، أن هناك ما يتراوح بين 600 و1200 شخص من دول مختلفة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد داخل منتجع شهير التزلج الشهير في النمسا، ايشجل، وحوله.

وقد أثار تفشي المرض في "إيشجل" ووادي "بازناون" المحيط به، تدقيقا سياسيا وقانونيا، حيث تم اتهام السلطات الإقليمية بأنها استغرقت وقتا طويلا لغلق المنتجع.

ومن جانبه، قال فرانتس أليربرجر، المسؤول الطبي البارز في الوكالة النمساوية، في مؤتمر صحفي بفيينا، إن أول حالة إصابة بالمرض جرى تسجيلها في 5 فبراير الماضي، وكانت لامرأة في وادي "بازناون" بإقليم تيرول، ولكنها لم تكن تعاني سوى من أعراض خفيفة، ولم يتم إجراء فحص لها حتى مطلع مارس.

ويشار إلى أن المرأة هي نادلة سويسرية تعمل في حانة في "ايشجل"، ولم يتضح أين أصيبت بالفيروس.

كما وصل الفيروس من جانب شابين نرويجيين كانا يدرسا في إيطاليا وذهبا للتزلج في تيرول.

وقال أليربرجر إنه إلى جانب وجود نحو 600 حالة إصابة نمساوية مرتبطة بوادي بازناون، "فهناك عدد مماثل على الاقل - إن لم يكن ضعف هذا العدد - جاء من أشخاص في دول أخرى".

ويحقق ممثلو الادعاء والشرطة في النمسا فيما إذا كان تفشي المرض في "إيشجل"، قد جاء بسبب الإهمال.

من ناحية أخرى، قالت حكومة إقليم تيرول إنها أغلقت وعزلت المنتجعات المتضررة، بعد فترة وجيزة من تأكد تسجيل الحالات الأولى في مطلع مارس الماضي.

فيروس كورونا فيينا

الخبر التالى:

المفوضية الأوروبية قلقة بشأن إجراءات المجر لمواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ننشر قواعد تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة