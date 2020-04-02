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إحصائية لـ (د. ب أ): 879 وفاة وأكثر من 73 ألف إصابة بـ"كورونا" في ألمانيا

04:02 م الخميس 02 أبريل 2020
إحصائية لـ (د. ب أ): 879 وفاة وأكثر من 73 ألف إصابة بـ"كورونا" في ألمانيا

أرشيفية

برلين- (د.ب.أ):

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا 73900 حالة إصابة حتى صباح الخميس، وذلك بحسب تقيييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يشمل أحدث الأعداد بجميع الولايات.

وبلغ عدد الإصابات على مستوى ألمانيا أمس الاربعاء في إحصائية لـ(د.ب.أ) أكثر من 67100 حالة.

وتم رصد أعلى عدد لحالات الإصابة في تقييم اليوم في ولاية شمال الراين-فيستفاليا بما يزيد على 17200 حالة إصابة و197 حالة وفاة على الأقل، وفي ولاية بافاريا تجاوز عدد حالات الإصابة 17100 حالة، وبلغت حالات الوفاة 241 حالة على الأقل.

وبحسب البيانات، بلغ عدد حالات الوفاة على مستوى ألمانيا حتى الآن 879 حالة، فيما كان يبلغ أمس 701 حالة.

يشار إلى أن هناك كثيرا من الألمان توفوا في الخارج أيضا إثر الإصابة بالمرض.

فيروس كورونا برلين ألمانيا

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