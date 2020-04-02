الامم المتحدة تسعى لوقف إطلاق النار في اليمن واستئناف العملية السياسية

عمان- (د ب أ):

ذكر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الخميس، أن المبعوث مارتن جريفيث يعقد سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وحول عدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية تهدف لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل.

وتهدف تلك النقاشات أيضا إلى تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس كوفيد-19.

ويتواصل مكتب المبعوث الأممي الخاص مع الأطراف بشكل منتظم لمناقشة خطوات محددة، كما يعقد المبعوث الأممي الخاص، مارتن جريفيث، تلك المناقشات الثنائية بشكل يومي بهدف الجمع بين الأطراف في اجتماع متلفز من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن.

ويقول السيد جريفيث: "أتمنى أن تنتهي المشاورات قريبا لتحقيق توقعات ومطالب اليمنيين وما يستحقونه."

بالتوازي مع تلك الجهود، "يواصل مكتب المبعوث الأممي الخاص جهوده للتواصل بشكل أوسع مع المجموعات والمجتمعات اليمنية المتنوعة للتشاور معهم حول سبل استئناف عملية سياسية تشمل الجميع، وللاستماع لآرائهم حول ما يمكن القيام به لدعم قدرة اليمن من أجل تفادي" تهديد فيروس كوفيد-19.