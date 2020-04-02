ارتفاع وفيات كورونا في السعودية إلى 21 حالة
الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 21 حالة .
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي اليوم ، إلى تسجيل 165 بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصاباتَ- المؤكدة في السعودية إلى 1885 إصابة.
ولفت إلى شفاء 64 إصابة ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328 حالة.
وشدد المتحدث على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من حيث النظافة والتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.
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