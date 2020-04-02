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روحاني: كورونا قد يستمر لشهور.. ومن الصعب تحديد موعد انتهائه

03:09 م الخميس 02 أبريل 2020
روحاني: كورونا قد يستمر لشهور.. ومن الصعب تحديد موعد انتهائه

حسن روحاني

طهران- (د ب أ):
جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، تأكيده على أن أزمة فيروس كورونا قد تستمر لشهور، لافتا إلى أنه يتعين على المواطنين المضي في الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة حتى إذا انحسر انتشار الفيروس.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: "من الصعوبة مجددا تحديد تاريخ معين لانتهاء أزمة كورونا ... الفيروس قد يدوم لأشهر أو حتى نهاية العام (الفارسي-ينتهي في 21 مارس)، وبالتالي علينا الالتزام ببرامج وزارة الصحة وتعليماتها وأن نطبقها في كل مكان، حتى إذا انحسر انتشار كورونا".
ودعا روحاني إلى "بذل الجهود لتأمين كل ما يحتاجه المواطنون، وأن تتواصل النشاطات الاقتصادية التي تصب في هذا المجال مع الالتزام بكل التعاليم الصحية".
وقال روحاني إن اللجنة المعنية بمتابعة أزمة كورونا ستقرر الأحد القادم ما إذا كانت ستمدد تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة بعد انتهائها في الثامن من أبريل الجاري.
وتشير تقارير محلية إيرانية إلى أن 70 بالمائة من الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني بالفعل من جراء العقوبات الأمريكية المشددة، تضرر من جراء أزمة فيروس كورونا.

حسن روحاني طهران فيروس كورونا

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