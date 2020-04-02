بكين تدعو واشنطن لعدم تسييس القضايا الصحية

بكين- (أ ش أ):

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى التوقف عما وصفته بـ"تسييس" القضايا الصحية لاسيما المتعلقة بمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، والتركيز بدلاً من ذلك على سلامة وصحة شعبها.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على تصريحات بعض السياسيين الأمريكيين التي تشكك في دقة الأرقان والتقارير الصادرة عن الصين حول حالات الإصابة والوفيات.

وقالت يينغ إن "الصين التزمت بالانفتاح والشفافية منذ تفشي الفيروس أواخر العام الماضي. وإنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن تسييس القضايا الصحية والتركيز بدلا من ذلك على سلامة شعبها".

وأضافت يينغ "فيما يتعلق بأمن الصحة العامة الدولي، فإن منظمة الصحة العالمية والخبراء المتخصصين في الأمراض المعدية والوقاية هم الأكثر قدرة على تقييم الأوضاع، وليس عدد قليل من السياسيين الأمريكيين ممن يدلون بأكاذيب (وفقا لوصفها)".

وتابعت يينغ "نتعاطف كثيرا مع الوضع في الولايات المتحدة بشأن تفشي الفيروس وخطورته، ويمكننا أن نفهم أن بعض الناس في الولايات المتحدة يريدون التنصل من المسؤولية، ولكننا لا نريد الدخول في جدال عقيم".

وأشارت يينغ إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية كانت حاسمة وقوية وفي الوقت المناسب، مؤكدة أن الصين عملت بجهد لحماية أرواح الشعب الصيني، ووفرت وقتا ثمينا للعالم للتعاطي مع الوباء.

واعتبرت يينغ أن تشويه صورة الآخرين أو إلقاء اللوم عليهم أو التنصل من المسؤولية لا يمكن أن يعوض الوقت المهدر، وأن "الاستمرار في الكذب لن يؤدي إلا إلى هدر المزيد من الوقت والتسبب في المزيد من الخسائر في الأرواح".