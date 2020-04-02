الصين تشدد بعض القيود رغم تسجيل إصابات أقل بكورونا

وكالات:

سجلت الصين عددا أقل من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المتحور، اليوم الخميس، لكنها شددت القيود على الحركة في بعض المناطق، بسبب مخاوف من ظهور المزيد من الحالات الواردة من الخارج، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، إن البلاد سجلت 35 إصابة جديدة بالفيروس في 1 أبريل، جميعها واردة من الخارج.

وما زالت السلطات تشعر بالقلق من حالات الإصابة الواردة من الخارج، ومنعت في الأيام الأخيرة دخول حاملي جوازات السفر الأجنبية، وأمرت بخفض كبير في أعداد رحلات الطيران الدولية.

وأمس الأربعاء حظرت مقاطعة في إقليم هينان مغادرة السكان، ومنعتهم من الذهاب لأعمالهم دون تصريح بعد ظهور عدة حالات إصابة في المنطقة.

واليوم الخميس أعلن إقليم هينان عن حالة إصابة جديدة واردة من الخارج بدون أعراض وفقا للإدارة الصحية بالإقليم، وما زالت عشر حالات بدون أعراض تحت الملاحظة، ست منها لقادمين من الخارج، وأربع انتقلت إليهم العدوى محليا.

وسجل إقليم هوبي، الذي بدأ فيه التفشي، 37 حالة جديدة بدون أعراض حتى نهاية يوم أمس الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية.