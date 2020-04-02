الأردن والسعودية تبحثان أوجه التعاون العسكرية المشتركة
عمان- (أ ش أ):
بحث رئيس الأركان المشتركة الأردني اللواء يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، مع السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري،آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ، أن ذلك جاء خلال لقائهما بمقر القيادة العامة الأردنية، واستعرضا أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في القوات المسلحة للبلدين الشقيقين، بحضور الملحق العسكري السعودي في عمان.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:عدد ضحايا كورونا في إسبانيا يتجاوز الـ10 آلاف
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
779
عدد المصابين
-
179
عدد المتعافين
-
52
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
934825
عدد المصابين
-
193989
عدد المتعافين
-
47189
عدد الوفيات
إعلان