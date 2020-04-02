الأردن والسعودية تبحثان أوجه التعاون العسكرية المشتركة

عمان- (أ ش أ):

بحث رئيس الأركان المشتركة الأردني اللواء يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، مع السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري،آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ، أن ذلك جاء خلال لقائهما بمقر القيادة العامة الأردنية، واستعرضا أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في القوات المسلحة للبلدين الشقيقين، بحضور الملحق العسكري السعودي في عمان.