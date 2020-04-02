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السماح لطيران الامارات باستئناف الرحلات

12:45 م الخميس 02 أبريل 2020
السماح لطيران الامارات باستئناف الرحلات

طيران الإمارات

وكالات:

قال رئيس هيئة دبي للطيران المدني أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن شركة طيران الإمارات حصلت على موافقة السلطات المختصة في البلاد، للبدء بتشغيل عدد من رحلات الركاب اعتبارا من 6 أبريل.

وأضاف آل مكتوم اليوم الخميس في تغريدات على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستنقل هذه الرحلات مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين بالعودة إلى بلدانهم. وستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات".

وأشار إلى أن طيران الإمارات "تتطلع إلى استئناف خدمات الركاب تدريجيا، بما يتلاءم مع رفع القيود المفروضة على السفر والتشغيل".

وأكد أن الشركة ستعمل على ضمان الإجراءات الصحية لحماية موظفيها وعملائها، "ووضع سلامتهم ورفاههم على رأس أولوياتنا دائما".

وفي 25 مارس الماضي، أعلنت طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران الدولي في العالم، عن تعليق مؤقت لجميع رحلات نقل الركاب.

وقال رئيس مجلس الإدارة في بيان، إن الشركة تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجد اقتصاديا إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر.

طيران الإمارات أحمد بن سعيد آل مكتوم دبي فيروس كورونا

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