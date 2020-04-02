نتنياهو يعود للحجر الصحي بعد إعلان إصابة وزير الصحة بكورونا

تل أبيب- (د ب أ):

أعلنت مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء سيدخل مجددا في حجر صحي، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن إصابة وزير الصحة يعقوب ليتسمان بفيروس كورونا.

وكتب الحساب الرسمي لنتنياهو على موقع فيسبوك :"دخل رئيس الوزراء الحجر الصحي، حتى يوم الأربعاء القادم، وذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا، وبناء على توصيات الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة".

وسبق أن دخل نتنياهو في عزل ذاتي صحي عدة مرات بعد إصابة مسؤولين مخالطين له بالفيروس. كما خضع لفحوصات كورونا أكثر من مرة، وخرجت كلها سلبية.

وكان تم الإعلان في وقت سابق اليوم أن رئيس الموساد يوسي كوهين دخل أيضا في حجر صحي بعدما خالط ليتسمان.