أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

نتنياهو يعود للحجر الصحي بعد إعلان إصابة وزير الصحة بكورونا

12:40 م الخميس 02 أبريل 2020
نتنياهو يعود للحجر الصحي بعد إعلان إصابة وزير الصحة بكورونا

نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ):

أعلنت مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء سيدخل مجددا في حجر صحي، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن إصابة وزير الصحة يعقوب ليتسمان بفيروس كورونا.

وكتب الحساب الرسمي لنتنياهو على موقع فيسبوك :"دخل رئيس الوزراء الحجر الصحي، حتى يوم الأربعاء القادم، وذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا، وبناء على توصيات الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة".

وسبق أن دخل نتنياهو في عزل ذاتي صحي عدة مرات بعد إصابة مسؤولين مخالطين له بالفيروس. كما خضع لفحوصات كورونا أكثر من مرة، وخرجت كلها سلبية.

وكان تم الإعلان في وقت سابق اليوم أن رئيس الموساد يوسي كوهين دخل أيضا في حجر صحي بعدما خالط ليتسمان.

نتنياهو الحجر الصحي فيروس كورونا يعقوب ليتسمان

الخبر التالى:

عملية احتيال مدوية في المغرب تبيع مساكن وهمية لمئات الضحايا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد قليل.. الحكومة تناقش مخزون السلع وإجراءات مواجهة كورونا عبر الـ"فيديو كونفرانس"