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900 ألف شخص يفقدون وظائفهم في إسبانيا بسبب كورونا

11:05 ص الخميس 02 أبريل 2020
900 ألف شخص يفقدون وظائفهم في إسبانيا بسبب كورونا

900 ألف شخص يفقدون وظائفهم في إسبانيا بسبب كورونا

وكالات:

أظهرت بيانات التأمينات الاجتماعية في إسبانيا أن ما يقرب من 900 ألف عامل فقدوا وظائفهم منذ منتصف شهر مارس، عندما أعلنت البلاد عن إجراءات العزل الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وحسب البيانات، فإن نحو 898822 عاملا فقدوا وظائفهم منذ 12 مارس، أكثر من نصفهم من العمال المؤقتين.

وارتفع عدد الأشخاص المسجلين رسميا كعاطلين عن العمل في البلاد إلى 3.5 مليون في شهر مارس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2017.

وتجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في إسبانيا الـ100 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب هذا الوباء 9053 شخصا.

اسبانيا فيروس كورونا البطالة التأمينات الاجتماعية العزل الصحي

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