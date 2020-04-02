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العدل الأوروبية: رفض بولندا والمجر والتشيك لاستقبال اللاجئين غير قانوني

10:57 ص الخميس 02 أبريل 2020
العدل الأوروبية: رفض بولندا والمجر والتشيك لاستقبال اللاجئين غير قانوني

محكمة العدل الأوروبية

لوكسمبورج- (د ب أ):

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس بأن بولندا والمجر وجمهورية التشيك قد انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي عبر عدم استقبال اللاجئين بموجب خطة إعادة التوطين لعام 2015.

وخلص قضاة المحكمة الأوروبية إلى أن الدول الثلاثة انتهكت اتفاقا مشتركا بين قادة الاتحاد الأوروبي، ورفضت الذريعة القائلة إنه لا يمكن فعل شيء حيال ذلك الآن. وقال القضاة إنه علاوة على ذلك، لم تتمكن الدول الثلاث من أن تحدد مخاوف أمنية داخلية تبرر رفض طالبي اللجوء.

وأحالت المفوضية الأوروبية الدول الثلاثة إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب عدم استقبال العدد المخصص لها من طالبي اللجوء بموجب الخطة، التي وافقت عليها أغلبية عواصم الاتحاد الأوروبي لمساعدة اليونان وإيطاليا.

وعارضت بودابست وبراغ ووارسو الخطة منذ البداية. وتعد الهجرة واحدة من أكثر القضايا الشائكة سياسيا بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

محكمة العدل الأوروبية بولندا التشيك المجر اللاجئين

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