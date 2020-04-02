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أصغر ضحية لكورونا.. وفاة رضيع عمره ستة أسابيع في أمريكا

10:44 ص الخميس 02 أبريل 2020
أصغر ضحية لكورونا.. وفاة رضيع عمره ستة أسابيع في أمريكا

جهود الأطباء لإنعاشه باءت بالفشل

واشنطن- (بي بي سي):

شهدت ولاية كونيتيكت الأمريكية وفاة رضيع، يبلغ من العمر ستة أسابيع، جراء إصابته بفيروس كورونا المتحور، ليكون أصغر ضحية معروفة للوباء في العالم.

وفي تغريدة على تويتر، قال حاكم الولاية إن "الفحوصات كشفت أن الرضيع كان مصابا بكوفيد-19. هذا أمر مأساوي. نعتقد أنه أحد أصغر الأشخاص سنّاً في العالم الذين يموتون من مضاعفات ناجمة عن كوفيد-19".

وكان الرضيع أدخل المستشفى، نهاية الأسبوع الماضي، لكنّ جهود الأطباء لإنعاشه باءت بالفشل.

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وفاة رضيع فيروس كورونا ولاية كونيتيكت

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