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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عمان إلى 231 حالة

09:41 ص الخميس 02 أبريل 2020
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عمان إلى 231 حالة

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عمان إلى 231 حالة

مسقط - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى ٢٣١.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على موقع "تويتر" ، إن 41 حالة قد تماثلت للشفاء ، مشيرة إلى حالة وفاة واحدة.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .

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