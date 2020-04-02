ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عمان إلى 231 حالة

مسقط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى ٢٣١.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على موقع "تويتر" ، إن 41 حالة قد تماثلت للشفاء ، مشيرة إلى حالة وفاة واحدة.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .