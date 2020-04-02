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العراق: الديوانية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

09:09 ص الخميس 02 أبريل 2020
العراق: الديوانية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أرشيفية

بغداد - (أ ش أ):
أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية بالعراق، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت مدير الدائرة لمياء الحسناوي، لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس - "إن دائرتها سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين الكلي في المحافظة إلى سبعة حالات".
وكانت الديوانية، قد سجلت أمس، حالتي إصابة بالفيروس وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

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العراق فيروس كورونا

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